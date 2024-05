Il capo di Stato maggiore Masiello | L’Esercito va potenziato - in fretta| Mosc - lo spettro delle armi chimiche

(Di venerdì 3 maggio 2024) Venerdì a Roma la cerimonia per il 163° anniversario che si celebra il 4 maggio. «Punto sui giovani, ascolterò le loro idee». E sull'Italia: «Deve diventare una nazione con una deterrenza reale e credibile»Venerdì a Roma la cerimonia per il 163° anniversario che si celebra il 4 maggio. «Punto sui giovani, ascolterò le loro idee». E sull'Italia: «Deve diventare una nazione con una deterrenza reale e credibile»

La giuria del Premio Internazionale di Giornalismo e Informazione " Biagio Agnes ", presieduta Gianni Letta, ha decretato i vincitori della XVI edizione. La Cerimonia di premiazione della manifestazione – promossa dalla Fondazione Biagio Agnes – è in programma a Roma , in Piazza del Campidoglio, ...

Un saluto romano all'arrivo del Treno della Memoria per ricordare le vittime delle Foibe a Napoli. Il ministro Sangiuliano : "Non mi sono accorto di nulla, ne prendo categoricamente le distanze"

Roma – Grande successo nella Sala della Protomoteca di Roma Capitale per la cerimonia finale del 17° Premio Alberoandronico . L'appuntamento, che si è svolto lunedì 15 aprile, è stato organizzato dall'Associazione culturale Alberoandronico , con il patrocinio di Roma Capitale e della Città ...

Bandiere Blu 2024: fissata la data della cerimonia. Tanti riconoscimenti per il Cilento - Sempre il 14 maggio a roma, oltre alle Bandiere Blu per le spiagge, verranno assegnati anche i riconoscimenti per gli approdi turistici. Nel 2023 a fare en plein furono Agropoli, Palinuro, Casal ...

David Donatello 2024, tutto pronto per 69esima edizione: quando, candidati e nomination - roma, 2 mag. (Adnkronos) - Tutto pronto per la 69esima edizione dei Premi David di Donatello 2024. Saranno Carlo Conti e Alessia Marcuzzi a condurre la cerimonia di premiazione, in onda oggi, venerdì ...

