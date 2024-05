(Di venerdì 3 maggio 2024) Il cantautore torna al Teatro Donizetti sabato 4 maggio con il tour «Con i tasti che ci abbiamo – Tredici canzoni urgenti in teatro» per presentare il suo ultimo lavoro discografico

MILANO – Dopo “Con i tasti che ci abbiamo”, il live teatrale tratto dall’ultimo lavoro discografico Tredici canzoni urgenti, un viaggio in musica che ha attraversato tutta la Penisola collezionando numerosi sold out e riscuotendo gli entusiasmi di pubblico e critica, Vinicio Capossela torna in ... Continua a leggere>>

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo Con i Tasti che ci abbiamo, il live teatrale tratto dall’ultimo lavoro discografico Tredici canzoni urgenti, un viaggio in musica che ha attraversato tutta la penisola, Vinicio Capossela torna in tour questa estate con Altri Tasti , una serie di concerti speciali ... Continua a leggere>>

MILANO – Dopo “Con i tasti che ci abbiamo”, il live teatrale tratto dall’ultimo lavoro discografico Tredici canzoni urgenti, un viaggio in musica che ha attraversato tutta la Penisola collezionando numerosi sold out e riscuotendo gli entusiasmi di pubblico e critica, Vinicio Capossela torna in ... Continua a leggere>>

La pioggia non ferma il concertone. Gaia, Arisa e capossela sul palco del Primo Maggio: successi e tributo - In tanti provenienti sia dalla Lucchesia che da varie zone della Toscana per la tradizionale manifestazione che si svolge in piazza Moro. Successo anche per la finale del concorso "Lele Panigada". Continua a leggere>>

vinicio capossela. Con l’impegno, cercheremo il senno sulla luna - S e un pianoforte sgarrupato è quel che abbiamo, faremo il meglio che possiamo. Ma lo faremo adesso, ce ne occuperemo. «Tentare di fare dei limiti una possibilità. Dare noi stessi un valore alle cose, ... Continua a leggere>>

Successo per il concerto del Primo Maggio in piazza Aldo Moro - A chiudere il concerto è stato vinicio capossela, cantautore, ri-trovatore, immaginatore, che si è esibito insieme a FAN FATH AL, la fanfara balcanica, facendo ballare la piazza. capossela ha dedicato ... Continua a leggere>>