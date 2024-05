3 maggio - Giornata mondiale per la libertà di stampa | la situazione oggi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 3 maggio 2024) «Mentre sia debitori che delinquenti possono camminare liberamente senza essere vigilati, dei libri inoffensivi non possono essereti senza un bollo-secondino ben visibile sotto il loro titolo.» In un’Inghilterra in cui ogni pubblicazione doveva essere sottoposta a una licenza da parte del governo, John Milton protestava scrivendo le parole che, nel lontano 1644, sarebbero state la genesi e il simbolo delladi. Una storia travagliata Il processo di John Peter ZengerQuando Johann Gutenberg, nel 1455, progettò un torchio tipografico che sarebbe poi diventato il padre dellaa caratteri mobili, non era ancora sorto il concetto della scrittura giornalistica come mezzo di espressione. Fu l’Inghilterra illuminista a porre il primo punto di domanda sul sottile confine tra divulgazione e ...