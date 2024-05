Kiev teme attacchi russi a Pasqua - ' non andate in chiesa'

(Di venerdì 3 maggio 2024) Le autorità dihanno sconsigliato ai cittadini di visitare le chiese durante le celebrazionili: il 5 maggio, giorno dellaortodossa in Ucraina, nella capitale saranno intensificate le misure di sicurezza. Lo riferisc eil Kyiv Independent. Le autorità locali invitano i residenti a seguire il servizio religioso online piuttosto che andare innel timore didell'esercito russo.

