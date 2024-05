Maestri del lavoro - 14 nuove Stelle | Straordinario modello per i giovani

Maestra improvvisa una lezione di educazione sessuale a scuola: licenziata. Cassazione: «Legittimo» - Una lezione di educazione sessuale non concordata e improvvisata da una supplente, nell’ultima classe della scuola primaria, può costare il licenziamento per giusta causa alla maestra. È accaduto in ... Continua a leggere>>

“Piangeva troppo”, maestra d’asilo indagata per maltrattamenti su una bimba di tre anni - Lei, però, la maestra della Sezione Primavera dell’Istituto Contubernio ... con il parere da parte dei suoi consulenti del lavoro ha proceduto a rescindere il contratto. «È stata una valutazione ad ... Continua a leggere>>

Turismo, due agrigentini ricevono la “Stella al merito del lavoro”: ecco chi sono - il Vice Console Provinciale della Federazione maestri del lavoro Salvatore Biondo, il Presidente del Gruppo Siciliano Cavalieri del lavoro Agostino Randazzo Randazzo ed il Presidente Regionale ... Continua a leggere>>