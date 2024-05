La Dea resiste nell’inferno di Marsiglia Il solito Scamacca | Gasp può sorridere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) oLYMPIQUE1 ATALANTA 1 OLYMPIQUE(4-3-3): Pau Lopez 6; Murillo 5,5 (72’ Ounahi 6,5), Mbemba 6,5, Balerdi 7; Clauss 6 (65’ Merlin 6), Harit 6 (72’ Ndiaye 6), Kondogbia 6, Veretout 6, Luis Henrique 6; Sarr 5,5(65’ Moumbagna 5,5), Aubameyang 5. All. Gasset 6 ATALANTA (3-4-2-1): Musso 6; Scalvini 6, Djimsiti 6,5, Kolasinac sv (16’ Pasalic 5,5); Zappacosta 6 (84’ Hateboer sv), Ederson 6, de Roon 6, Ruggeri 6; Koopmeiners 6,5, De Ketelaere 6 (84’ Miranchuk sv);6,5 (58’ Lookman 6,5). All.erini 6,5 Arbitro: Siebert (Ger) 6 Reti: pt 11’, 20’ Mbemba Note: ammonito Balerdi L’Atalanta esce dall’inferno (acustico) del Velodrome di, con i suoi 65mila spettatori, con un positivo pareggio per 1-1, risultato importante per i ...