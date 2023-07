5 orologi di lusso sotto i 5 000 euro

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 24 luglio 2023) Glinon sono tutti uguali, solo alcuni, infatti sono in grado di attraversare gli anni trasformandosi in icone. Talvolta sono modelli inavvicinabili per prezzi e liste di attesa, altre, possono essere considerati la porta d'ingresso nell'universo del. Certo rappresentano pur sempre un investimento, ma trai 2.000 e i 5.000esistono modelli che si possono acquistare anche subito online e per i quali vale la pena iniziare a risparmiare. Eccoli. Tag Heuer L'o perfetto per le immersioni coniuga una cassa da 40 mm, impermeabile fino a 200 metri con un movimento a energia solare: è il Tag Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph. Il quadrante nero spazzolato con effetto soleil ha dettagli blu polare, che evocano le luci del nord che illuminano le notti del Circolo polare artico e valorizzano ...