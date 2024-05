Il primo tunnel di Tashni

Leggi tutta la notizia su newsnosh

Il vice ammiraglio Amelia Shaw non riuscì mai a completare la frase, interrotta dalla gioia del figlio per aver incontrato Larvacian alla scuola. Il bambino raccontava entusiasta di, uno dei Larvacian seduti dietro di lui, mentre Shaw lo ascoltava sorridendo. L'arrivo dei Larvacian Con il passare degli anni, il contatto con i Larvacian portò ad ambasciate, uffici e famiglie interplanetarie che iniziavano a condividere il pianeta. La diplomazia tra le due civiltà si ampliava anche nei parchi giochi, spazi inaspettatamente adatti a entrambe le culture. Un imprevisto nei giochi Pur non apprezzando altalene