'Di che sangue sei', al via progetto Sobi per promuovere inclusione - 'Di che sangue sei', al via progetto Sobi per promuovere inclusione - Roma, 8 mag. (Adnkronos Salute) - “Di che sangue sei Tutti i modi di dire sangue”. Questo il fil rouge che lega gli 8 podcast interpretati da ...

San gennaro, quel sangue che conforta e provoca - San gennaro, quel sangue che conforta e provoca - Ieri la processione del santo. È un rituale che risale al 17 agosto del 1389, quando nel corso delle manifestazioni per la festa dell’Assunta, dopo l’esposizione pubblica delle ampolle, vi fu una gran ...

Olindo e Rosa, un documento spiega la genesi delle confessioni della coppia di Erba - Olindo e Rosa, un documento spiega la genesi delle confessioni della coppia di Erba - La lavatrice, i vestiti sporchi di sangue e il ruolo del Generale Garofano. Sono alcuni dei temi trattati nell’ultimo episodio del podcast Il grande abbaglio realizzato da Felice Manti e Edoardo Monto ...