Novoli - ladro seriale arrestato dopo un inseguimento | due agenti feriti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Firenze, 8 maggio 2024 - Ha sfondato la porta a vetri del bar di via di Villa Demidoff, ha fatto razzia in una rimessa condominiale e ha infranto il finestrino di un furgone. Non solo. Potrebbero esserci anche altri reati a carico del 34enne romeno che è statotra lunedì e martedì scorso dalla polizia. L’uomo già noto alle forze di polizia è stato fermatoundaglidella squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Rifredi. Da alcuni giorni, infatti, glistavano tenendo d’occhio un’autovettura che sulla base di alcuni riscontri, lo scorso 3 maggio sarebbe stata vista in prossimità di un bar in via di Villa Demidoff, Il Gatto Bianco, la cui vetrina sarebbe stata letteralmente presa a sprangate con un piede di porco. L'uomo una volta dentro ha portato via ...