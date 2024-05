Con Vanin - Cdp aderisce ad AssoCisco Tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il Comitato di rappresentanza dei Ciso, ovvero i chief information security officer, di AssoCiso è stato assegnato a uno dei soci fondatori, Nicola, responsabile corporate security di Cassa depositi e prestiti. La struttura avrà tra le sue principali finalità la promozione e la valorizzazione dal ruolo del Ciso, la rappresentanza dei Ciso Italiani a livello nazionale e internazionale nonché il corretto riconoscimento di tale ruolo in ambito professionale e normativo. Con l’istituzione dei comitati tecnici entra nel vivo l’operatività dell’associazione. La squadra che andrà a coprire i ruoli esecutivi previsti all’interno del Comitato di rappresentanza dei Ciso vedrà anche la collaborazione di figure interdisciplinari di Cdp. Una dimostrazione di come la cybersecurity non sia solo un aspetto tecnico, bensì un tema multidisciplinare e altamente strategico. Aderendo ...