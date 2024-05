Nasce La casa di Chiara | aiuterà le famiglie che affrontano gravidanze patologiche

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ospitare e assistere, gratuitamente,e donne checon patologie prenatali che compromettono la salute del nascituro, della madre o di entrambi, e per questo necessitano di terapie ospedaliere specialistiche e operazioni chirurgiche intrauterine. È questo il progetto “Ladi”, inaugurato oggi a Roma, alla presenza di istituzioni e autorità civili e religiose, dei rappresentanti di Pro Vita & Famiglia Onlus e della Fondazione il Cuore in una Goccia, enti promotori dell’iniziativa, e dei familiari diCorbella Petrillo alla cui figura è ispirato e dedicato il progetto. Bellucci: “Difendere la vita è un dovere di tutti” “Sono qui per rappresentare non solo la mia vicinanza e gratitudine, ma anche quella del governo italiano e del ...