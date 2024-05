Arrivano le Chiavi Michelin, l’equivalente delle Stelle per gli hotel di lusso: in Campania 17 strutture - Arrivano le chiavi Michelin, l’equivalente delle Stelle per gli hotel di lusso: in Campania 17 strutture - La Guida Michelin ha assegnato per la prima volta le chiavi, equivalente delle Stelle ma per gli hotel. In Campania 17 strutture hanno ottenuto il riconoscimento: ben due hotel hanno raggiunto le Tre ...

Chiavi Michelin, la prima guida per gli hotel. Ecco le residenze da sogno di Toscana e Umbria - chiavi Michelin, la prima guida per gli hotel. Ecco le residenze da sogno di Toscana e Umbria - Su oltre 500 hotel consigliati su tutto il territorio nazionale, otto hanno ricevuto tre il massimo della valutazione ...

Gli alberghi migliori d’Italia per la guida Michelin: dove si trovano gli hotel premiati con tre Chiavi - Gli alberghi migliori d’Italia per la guida Michelin: dove si trovano gli hotel premiati con tre chiavi - Anche gli hotel ora riceveranno un riconoscimento dalla Guida Michelin. Oltre ai ristoranti saranno menzionate le strutture alberghiere che vengono premiate da una a tre chiavi, l'equivalente delle ...