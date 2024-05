Roma perde pure Berrettini | Sono debilitato e triste ma se gioco rischio di farmi male

(Di mercoledì 8 maggio 2024) “Ho provato di tutto per giocare ma nonpronto per competere,di”. Così gli Internazionali perdono anche Matteo. Dopo Sinner (e Alcaraz) un altro colpo per Binaghi, a torneo appena cominciato. “Speriamo che il 2025 sia l’anno buono per”, ha detto. “Per fortuna non c’è un trauma ma ho la sensazione che potrebbe succedere qualcosa dal momento chemolto. Non c’è niente di rotto ma grandissimazza”. L'articolo ilNapolista.

Roma, 6 maggio 2024 – “ sono qui perché è Roma. Non sono riuscito ad allenarmi molto, sarei voluto arrivare in condizioni diverse”. Così Matteo Berrettini in conferenza stampa dopo il suo primo allenamento al Foro Italico, in merito al suo ritorno ...

Peggio di un incubo: dopo Jannik Sinner, gli Internazionali di tennis in corso a Roma perdono anche Matteo Berrettini . Il Roma no ha appena annunciato il clamoroso ritiro dal torneo. Quella che doveva essere una grande edizione per l’Italia della ...

Gli Internazionali perdono anche Berrettini: “Se gioco rischio di farmi male” - Gli Internazionali perdono anche berrettini: “Se gioco rischio di farmi male” - ROMA – “Ho provato di tutto per giocare ma non sono pronto per competere, rischio di farmi male. Non c’è niente di rotto ma grandissima tristezza”. E così anche Matteo berrettini lascia gli ...

Melissa Satta, dopo Berrettini è già fuga (in segreto) con Carlo Beretta. Ma spiazza un dettaglio social - Melissa Satta, dopo berrettini è già fuga (in segreto) con Carlo Beretta. Ma spiazza un dettaglio social - Tra Melissa Satta e Carlo Beretta pare ci sia qualcosa che vada oltre l'amicizia. I due sono stati avvistati insieme nella villa a Forte dei Marmi di… Leggi ...

Niente Internazionali di Roma per Berrettini, ennesimo forfait - Niente Internazionali di Roma per berrettini, ennesimo forfait - Forfait di Matteo berrettini agli Internazionali di Roma 2024. “Non sono pronto per competere, rischio di farmi male. Ho messo da parte il cuore. Mi sembra di averla vissuta già questa situazione.