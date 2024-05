Ausilio | Zielinski lo abbiamo preso a febbraio Le commissioni ci sono anche per i parametro zero

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il direttore sportivo dell’Inter, Piero, ha parlato in una diretta Instagram con il giornalista Fabrizio Biasin di vari argomenti legati al presente e al futuro del club nerazzurro eal Napoli. Mercato Napoli,all’Inter Che mercato sarà il prossimo per l’Inter? «Se pensiamo a quella che era la squadra a maggio scorso e le cose da fare, sapevamo che sarebbe stato lungo e difficile. Alla finecambiato 12 giocatori. Quest’anno è tutto diverso, dobbiamo fare poche cose. Se la prossima stagione iniziasse tra una settimana l’Inter avrebbe la rosa pronta. L’anno prossimo ci saranno tante partite ma uno dei segreti di quest’anno è stata quella di avere una rosa giusta, con tutti i giocatori che hanno avuto un’opportunità. In questo modol’allenatore ha lavorato con ...

