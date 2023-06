Ultime Notizie – “Integratori aiutano ma occhio a 2 sostanze pericolose”

(Di sabato 10 giugno 2023) Mentre è partita la corsa verso gli esami di maturità 2023, come ogni anno rimbalzano sui social, sul web o nel passaparola, lee i consigli a caccia dell’aiutino giusto ‘in pillole’ per concentrarsi nello studio, a partire dagli. Ma funzionano? “Sì sono efficaci per la concentrazione, l’attenzione e la memoria purché siano quelli giusti, presi al momento e nelle dosi giuste. E ce ne sono di diversi: alcuni da prendere tutto l’anno, altri durante il periodo di studio e altri ancora solo il giorno dell’esame”. A parlarne all’Adnkronos Salute è Adelia Lucattini, psichiatra e psicoanalista della Società psicoanalitica italiana, specialista in adolescenti ed esperta di medicine complementari, che lancia però un avvertimento ai ragazzi: “Attenzione a due: la L-Tirosina e l’iperico perforato, che possono ...

I più cattivi sui social hanno già sentenziato: 'Dopo la guerra dei Rolex, sarà il momento della guerra dei gatti'. In realtà, niente di più falso: nonostante la storia tra Giorgia Soleri e Damiano ...Ma scende in campo anche il Flamengo:e pronostici. Non ci sono dubbi sul fatto che il ...squadra che da quest'anno può contare in attacco su un cannoniere come Luis Suarez ha vinto le...webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Ucraina, ultime notizie. Filorussi, 6.000 persone evacuate da regione di Kherson. Zelensky, azioni ... Il Sole 24 ORE

(ANSA) - BELGRADO, 10 GIU - In Montenegro si è chiusa ieri sera la campagna elettorale in vista delle elezioni parlamentari anticipate di domenica prossima. Una consultazione che, stando alla gran par ...Un cupo e sensibile dramma sull'ineluttabilità dei legami familiari. GUARDA ORA IL FILM I PROVA GRATIS MYMOVIES ONE.