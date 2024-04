Tuttosport – Me l’ha detto l’altro giorno - aveva paura…

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 27 aprile 2024) 2024-04-27 01:42:12 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da: FROSINONE – Sorride Eusebio Di Francesco dopo la vittoria per 3-0 sulla Salernitana allo ‘Stirpe’ che riporta i ciociari al successo e scaccia al momento il terzultimo posto in classifica. Il tecnico del Frosinone ai microfoni di Sky Sport commenta: “La vittoria è meritata non tanto per la partita, ma per le prestazioni che abbiamo fatto ultimamente. Questa squadra sta lavorando con grande applicazione e attenzione. Sul 2-0 potevamo gestire meglio, ci siamo messi in difficoltà”.“Per la prima volta ho schierato per la terza partita consecutiva la stessa formazione – spiega l’allenatore – è un vantaggio dare equilibrio e continuità alla squadra. Solitamente siamo più bravi a gestire certe situazioni con la palla, ma sulla fase difensiva siamo più determinati e ...