Calciomercato Milan – Simic - cosa filtra sul futuro | tra rinnovo e Premier

Verso Juve-milan: Musah terzino destro, Adli favorito su Bennacer - Dopo il ko nel derby, arriva un'altra partita molto sentita per i tifosi del milan, cioè quella contro la Juventus. Una vittoria in casa dei bianconeri blinderebbe forse in ...

Continua a leggere>>

Juventus-milan: uno spareggio per il secondo posto - A cinque partite dalla fine del campionato, Juventus-milan, in programma sabato 27 aprile 2024, alle 18, allo Stadium, diventa un vero e proprio spareggio per il secondo posto in classifica.

Continua a leggere>>

Grassini a RBN: "La sorpresa del milan domani sera potrebbe essere Musah" - Il giornalista Daniele Grassini ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera durante la trasmissione 'Cose di Calcio' analizzando come il milan affronterà la Juventus domani ...

Continua a leggere>>