Gratta e vinci - tieniti pronto | sta per arrivare

(Di venerdì 26 aprile 2024), non farti trovare impreparato: potrebbe essere questione di giorni, è in dirittura d’arrivo. Erano anni che glielo ripeteva. Ne era fermamente convinto e niente e nessuno avrebbe mai potuto persuaderlo del contrario. Come se già sapesse. Come se in cuor suo fosse, inspiegabilmente, a conoscenza del fatto che un giorno sarebbe accaduto. Che tutto sarebbe cambiato. E che sarebbe stata solo questione di tempo. PixabayÈ stato di parola: quello che è andato “predicando” per anni, alla fine, si è realizzato. Lui non riesce ancora a crederci, men che meno sua moglie, che per tutto questo tempo ha dubitato – giustamente – delle sue promesse. Ma procediamo con ordine. Siamo nella Carolina del Nord, più precisamente a Kings Mountain: è qui che vive Adrin Anthony, giocatore occasionale che, come tante altre persone nel mondo, tenta la fortuna alle ...

Gratta e vinci , quante probabilità c’erano che accadesse? Nessuna, eppure aveva ragione lui: si è fatto un gran bel film. Una storia da cinema nella storia da cinema . No, non è un refuso. Questa frase, semmai, sintetizza alla perfezione il senso della vicenda che abbiamo voluto portare alla vostra ... Continua a leggere>>

Gratta e Vinci , adesso lo stop è UFFICIALE : il tagliando non ha dato le risposte cercate. E su internet in questo momento non si parla davvero d’altro Ci sono quei tagliandi che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli immette sul mercato che non riescono in nessun modo a fare breccia nel cuore degli ... Continua a leggere>>

Gratta e vinci , a volte basta un attimo e tutto può cambiare. Decidi bene: da questa scelta dipende il tuo futuro. Questo genere di “commissioni” non spetta a lei, di solito. È il marito, nella maggior parte dei casi, a saltare da un negozio all’altro quando c’è bisogno di comprare qualcosa per la ... Continua a leggere>>

Palermo, ennesimo furto con spaccata: presa di mira un’edicola - PALERMO – Furto con spaccata in un’edicola di via Principe di Villafranca all’altezza di via Caltanissetta, nel centro di Palermo. I ladri hanno rotto la vetrina e portato via soldi, gratta e vinci e ...

Continua a leggere>>

Le edicole di via Principe di Villafranca prese di mira, terzo furto con spaccata, rubati soldi e gratta e vinci - ]]> Furto con spaccata nell’edicola in via Principe di Villafranca all’altezza di via Caltanissetta. I ladri hanno rotto la vetrina e portato via soldi, gratta e vinci e alcuni oggetti in vendita. È l ...

Continua a leggere>>

Palermo: un’altra edicola “spaccata” in via Villafranca - La terza nel giro di poche settimane. Il modus operandi della banda è sempre lo stesso.

Continua a leggere>>