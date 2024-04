Terremoto di magnitudo 3 0 in provincia di Firenze

(Di sabato 27 aprile 2024) Undi3.0 è avvenuto nella zona di Barberino di Mugello, indi. Ne dà notizia l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L'ipocentro è stato localizzato a circa 10 km di profondità. Già da alcune ore nella zona si registrano lievi scosse sismiche, la più forte ha toccato3.1 e si è verificata alle 00.58. Non si registrano danni a persone o cose

Un terremoto di magnitudo 6.1 è stato registrato al largo della costa della contea di Hualien, nella parte orientale di Taiwan , alle 2:21 di venerdì 26 aprile, secondo la Central Weather Administration (CWA). L’epicentro del terremoto è stato localizzato in mare, a circa 23 chilometri a ... Continua a leggere>>

Taipei , 26 aprile 2024 – Un Terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito Taiwan . Lo fa sapere l'agenzia meteorologica locale. Il sisma, avvenuto alle 2.21 del mattino (19.21 in Italia) appena al largo della costa, ha colpito a una profondità di 24,9 chilometri e ha fatto scattare l'allarme dei telefoni ... Continua a leggere>>

Taiwan è stata colpita da un terremoto poco profondo di magnitudo 6,1 nelle prime ore di sabato, secondo l’Amministrazione meteorologica centrale dell’isola, senza che sia stato segnalato un immediato allarme tsunami . Il terremoto , avvenuto alle 2:21 del mattino (19:21 in Italia) appena al largo ... Continua a leggere>>

