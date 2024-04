Il robot tagliaerba che conosce il tuo giardino al centimetro Navimow i105E falcia da solo e senza fili perimetrali

(Di sabato 27 aprile 2024) Sfrutta la tecnologia EFLS 2.0 per seguire la mappa del, che può anche realizzare in modo automatico. La sua precisione è centimetrica e, se è scarico, torna alla base, si ricarica e riprende il lavoro stando attento anche alle previsioni del tempo....

La Coppia di Gussago (Brescia) nota per aver sotterra to milioni di euro nel giardino è finita al centro di una nuova indagine: farebbe parte di un'associazione che avrebbe riciclato 110 milioni di euro .Continua a leggere Continua a leggere>>

La preside: “Qui non facciamo inclusione, è un termine che non mi piace. Facciamo il nostro mestiere. Dobbiamo dare un futuro a questi ragazzi che passano il pomeriggio in strada” Continua a leggere>>

Rieti, gli appuntamenti del weekend in città e in tutto il Reatino - RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino. Sesto appuntamento per “Sentieri in Cammino 2024”, la rassegna di teatro e musica, con la direzione artistica ...

Continua a leggere>>

Il rosmarino in camera da letto migliora la qualità del sonno - Il rosmarino non è solo una pianta dal profumo gradevole, ma è anche un elemento naturale con molteplici proprietà benefiche, in grado di influenzare positivamente il benessere psicofisico durante le ...

Continua a leggere>>

I nani superlongevi dell’Ecuador hanno il cuore protetto, lo studio - (Adnkronos) – Sono poche centinaia in tutto il mondo, non più di 400-500. Portatori di una mutazione genetica rara che causa sì una malattia associata a una forma di nanismo (sindrome di Laron o Ghrd, ...

Continua a leggere>>