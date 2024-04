Il Paradiso delle Signore 8 - spoiler 29 aprile | Vittorio convoca Barbieri e Roberto nel suo ufficio

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 27 aprile 2024) Nella puntata de Ilin onda lunedì 292024, stando a quanto si apprende dalle anticipazioni,dedicherà tutte le sue attenzioni alla sua amata Matilde, intenzionato ad andare a convivere con lei. Conti convocherà Marcello eper comunicargli una decisione importante. Maria e Matteo lasceranno Milano pronti ad iniziare una nuova vita a Parigi. Ma non è tutto, glirivelano inoltre che Silvia deciderà di non fare più mistero del sentimento che nutre per Salvatore. Il8, Conti parlerà cone Marcello Sarà una puntata ricca di colpi di scena quella della soap targata Rai 1, Il...