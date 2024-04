Il Bologna è a pochi passi da entrare nella Storia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 aprile 2024) Inutile raccontarcela diversamente: arrivati a questo punto, Champions o non Champions farebbe tutta la differenza di questo mondo per il. Chiaro, un piazzamento in Europa League sarebbe un enorme risultato, considerate le premesse all'alba di una stagione di grandi cambiamenti tecnici (via tutti i senatori, più il playmaker Schouten). Ma un conto è cun enorme risultato e un altro è fare la. E ildi Thiago Motta, il meravigliosodi Thiago Motta, è davvero ada. Gli ultimi metri, però, come in tutte le maratone, sono quelli più duri da affrontare, perché la stanchezza ti schiaccia e l'idea che fra poco potrai buttarti a terra a braccia aperte ti ...