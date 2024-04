Fmi apre una linea di credito da 8,1 miliardi per la Colombia

(Di sabato 27 aprile 2024) Il Fondo Monetario Internazionale ha aperto unadida 8,1di dollari per la. "Andando avanti, un'attenta normalizzazione delle politiche monetarie e di bilancio e progressi decisi nelle riforme strutturali sono essenziali per eliminare gli squilibri, rilanciare gli investimenti, diversificare l'economia e aumentare il potenziale di crescita", afferma il Fmi.

