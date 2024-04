Meloni candidata alle Europee - ultime ore di attesa Attacco Mantovano su fascismo

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 27 aprile 2024) A Pescara, dove Fratelli d'Italia è riunita per una tre giorni fronte mare che formalmente è una conferenza programmatica ma di fatto è l'avvio della campagna elettorale per le, la candidatura di Giorgiacome capolista è il segreto di Pulcinella: tutti sanno che lo farà ma continuano ad alimentare una suspence che non c'è riempiendo le frasi di "se" e di verbi al condizionale.In tutto, nel corso della tre giorni che avrà il suo momento clou domenica con l'intervento della presidente del Consiglio, sono previsti 20 dibattiti, distribuiti in tre diverse sale. Nella mega tensostrutturastita sul lungomare del capoluogo abruzzese si discute di Europa, di agricoltura, di lavoro, di politica estera. Ma già dalla prima giornata, che cade all'indomani del 25 aprile, si coglie una cifra che sembra delineare il mood che ...