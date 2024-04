Nuovo patto di stabilità | vecchi trucchi e belletti Così l' Europa affonda

patto di stabilità, l'Italia si astiene - It's perplexing to witness the abstention of all Italian deputies, save for those of the Five Star Movement who voted against, in the recent European Parliament vote on amendments to the Stability ...

patto di stabilità: per chi è finita la pacchia - Per quanto riguarda il deficit, le nuove misure sono drasticamente peggiorative, perché, pur mantenendo il 3% come tetto non soggetto a procedura d’infrazione, spinge i Paesi ad arrivare all’1,5%, in ...

Fondazione Crt, Mef chiede chiarimenti su patto occulto - Il consiglio di amministrazione della Fondazione Crt ha preso atto "delle richieste fatte pervenire dal ministero dell'Economia e delle Finanze. (ANSA) ...

