Ultime Notizie – Giulia Tramontano | la sorella Chiara | Grazie dell' amore | ora l' ultimo saluto

(Di sabato 10 giugno 2023) (Adnkronos) – “a tutti’affetto che ci avete dimostrato in questi giorni atroci. I vostri pensieri ci hanno inondato die vicinanza. Ora però è il momentointimo e straziante ae Thiago e vorremmo viverlo insieme ai parenti ed amici più stretti”. Lo scrive sui social, ladi, la 29enne incinta di sette mesi uccisa a coltellate dal suo compagno Alessandro Impagnatiello. I funerali saranno domani, domenica 11 giugno alle ore 15 nella parrocchia di Santa Lucia a Sant’Antimo, comune a nord di Milano, in forma privata. “Siamo certi che capirete, perché in questi giorni avete dimostrato di saper vivere il nostro stesso dolore, ...

Getty Scamacca Ma nelleore i radar di Roma e Milan hanno captato un altro potenziale ... Milan: tutte leSerie A: tutte leCalcio: tutte le10 giugno 2023...aumenti importi pensioni in nuova manovra finanziaria 2024 Nuove anticipazioni su novità pensioni anticipate in prossima manovra finanziaria 2023 - 2024 Stando a quanto riportano le, ...... che sottolinea che ''nelle48 ore sono state condotte operazioni significative dell'Ucraina ... mentre altre si sono ritirate in modo disordinato, mentre aumentano ledi vittime russe ...

Guerra Ucraina, news. Gb: Kiev ha sfondato prima linea difesa russa. LIVE Sky Tg24

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Dopo Aouar, la Roma punta Tielemans. Tiago Pinto spera di rifarsi il centrocampo a parametro zero, assicurandosi un giocatore nel pieno della carriera (26 anni), ta ...Cameo d'eccezione per Andrea Bocelli, con la moglie Veronica Berti e la figlia Virginia, a Beautiful, la popolarissima e longeva soap in onda su Canale 5. La partecipazione speciale ...