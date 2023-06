Spoleto | 4 anziani perdono l' occhio dopo scambio di flaconi in ospedale

(Di venerdì 9 giugno 2023) Quattrohanno perso la vista a una seguito di un errore durante una seduta operatoria, avvenuta lo stesso giorno, all’San Matteo degli Infermi di. Lo riporta Il Messaggero citando un’inchiesta della Corte dei Conti dell’Umbria.L'erroreI quattro pazienti, tra i 70 e gli 80 anni, dovevano sottoporsi a un intervento alla cataratta. Ma è stata iniettata una soluzione di sodio bicarbonato all’8,4% con Ph compreso tra 7 e 8,5 anziché della soluzione salina bilanciata per uso oftalmico. Due gli infermieri finiti sotto inchiesta, un ferrista e una coordinatrice dell’area infermieristica. Ancora in servizio, sono stati sottoposti a sanzione disciplinare con un giorno di sospensione e stipendio decurtato della stessa giornata lavorativa. Ora la Corte dei Conti dell'Umbria ha certificato, ...

Stefania Pannaccio di 52, Paolo Giulivi 54 anni, Elisa Sabatini , 40 anni, tutti di, coinvolti ...Quattroperdono la vista a un occhio. Tutti lo stesso giorno, tutti per una seduta operatoria maledetta di qualche anno fa all' ospedale di. Tutti dovevano sottoporsi a un ...

