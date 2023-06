Olga | recensione | un drama sportivo per raccontare una rivoluzione personale e sociale

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ladi, film d’esordio del giovane regista Elie Grappe: una parabola di sport, sacrificio e integrazione che racconta di un riscattoche però si fa man mano collettivo Con la guerra che ancora infuria in Ucraina è quantomeno tempestiva l’uscita di, debutto alla regia del giovane Elie Grappe premiato al Festival di Cannes 2022 nella sezione La semaine de la Critique per la miglior sceneggiatura. Ambientato tra la Svizzera e l’Ucraina del 2013, sullo sfondo della protesta dell’Euromaidan,è un drammaa tinte quasi thriller con la ginnasta Anastasia Budashkina nei panni della protagonista, in un film costruito a metà tra fiction e racconto documentaristico. Lain atto(Anastasia Budashkina) è ...