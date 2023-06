Matteo Piantedosi | «Abbiamo rifiutato i soldi per i migranti L’Italia non diventerà un centro di raccolta»

Lo ha detto oggi il ministro dell'Interno,, in una conferenza stampa a Catania. "Al momento i contatti sono finalizzati soprattutto ad un sostegno a quella parte della Libia per ...Migranti conto terzi Intanto, la premier italiana, in asse con il ministro dell'Interno,, ha ottenuto una revisione dei meccanismi di redistribuzione dei migranti con l'...Era già stata annunciata la presenza di, ministro dell'Interno; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente, Beppe Sala, sindaco di Milano, Elly Schlein, segretario del Pd; ...

Sarà un’altra calda estate sul fronte dei migranti. Ma sulle coste italiane gli sbarchi clandestini saranno meno del previsto. Nel giorno della missione europea a Tunisi di ...Dal memorandum con Gheddafi a quello con Haftar Un incubo che si ripete. Per ora è una possibilità che Roma non scarta. Prende tempo. Ma è una ipotesi tutt’altro che irrealistica ...