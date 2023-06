LIVE Giro del Delfinato 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo si avvicina ai fuggitivi | tra poco arrivano le vere salite

(Di venerdì 9 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.28 Non è stato però un’azione che ha sfaldato definitivamente il gruppetto, che rimane compatto. 15.27 E ilin fuga si sta piano piano disfacendo. Matteo Trentin ha provato a scattare portandosi dietro altri quattro uomini. 15.24 Superate le tre ore di corsa, media oraria di 44,8 km/h. 15.21 Ancora due minuti di vantaggio per Matteo Trentin (UAE Team Emirates), Andrea Bagioli, Dries Devenyes (Soudal-QuickStep), Nans Peters (AG2R Citroen), Jonathan Castroviejo (Ineos-Grenadiers), Andrey Amador (EF Education-Easypost), Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty), Matteo Jorgenson (Movistar), Axel Zingle (Cofidis), Lawson Craddock (Jayco-AlUla), Mathieu Burgaudeau, Matteo Vercher, Alexis Vuillermoz (TotalEnergies) e Simon Guglielmi (Arkea-Samsic) a 35 chilometri dal traguardo. 15.18 ...

LIVE Giro del Delfinato 2023, tappa di oggi in DIRETTA: la fuga ... OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.03 Sempre sui tre minuti il margine dei 14 fuggitivi. 15.00 Ora inizia ad aumentare il lavoro in gruppo: si vede anche la Trek-Segafredo di Giulio Ciccone.