Vie del Mare - il Tar dà ragione al comandante della Capitaneria Daconto | priorità alla sicurezza

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), ha respinto il ricorso per l’annullamento, previa sospensione dell’efficaciaordinanza deldi Porto di Salerno n. 9 del 24.01.2024, che ha approvato il Regolamento degli Accosti per i Porti che ricadono nel Circondario Marittimo di Salerno. Provvedimento attraverso il quale ilAttilio Mariaha prescritto limiti di lunghezza per le unità navali da traffico passeggeri per gli accosti in banchina nei Porti di Cetara ed Amalfi introducendo un intervallo temporale minimo di 5 minuti tra gli accosti (partenza – arrivo) per tutti gli scali portuali tra i comuni che collegano i porticostiera ...