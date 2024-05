Milano Comics & Games 2024 a Malpensa Fiere | quando - ospiti ed eventi Il programma

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 maggio– Tutto pronto, a, per: sabato 11 e domenica 12 maggio, la comic convention lombarda occuperà interamente tre padiglioni del quartiere fieristico, comprese le balconate, gli spazi e le sale del primo piano, oltre allo spazio open air rinnovato ed ampliato, per un totale di 33.000 metri quadrati di stand e aree tematiche per nerd, geek, collezionisti, gamer e curiosi. Numerosi anche glifamosi come Cristina D’Avena, Rocco Siffredi, Danilo Bertazzi, Elisa Rosselli, Adrian Fartade, Michele Posa, Luca Franchini, Alfiee, La Necroturista, Beccamorta, Paolo Portoni, Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Letizia Turrà, Giorgia Vecchini, Da Brozz, Giada Robin, Mirko Favale e ...

Torna la fiera Comics and Games a Malpensa Fiere, Rocco Siffredi tra gli ospiti - Torna la fiera Comics and Games a malpensa Fiere, Rocco Siffredi tra gli ospiti - Numerose le star presenti all’evento dedicato agli appassionati di fumetti, videogiochi e quant’altro (foto di repertorio) ...

Allargamento aeroporto di Montichiari, la Save sentita in Commissione - Allargamento aeroporto di Montichiari, la Save sentita in Commissione - La società ha detto di voler espandere il trasporto merci, ma l'aeroporto di malpensa ha lo stesso piano e si rischia di entrare in competizione. Per il trasporto passeggeri invece non c'è abbastanza ...

Emirates e MSC Crociere rinnovano partnership. Voli diretti per Dubai da Fiumicino e Malpensa - Emirates e MSC Crociere rinnovano partnership. Voli diretti per Dubai da Fiumicino e malpensa - (FERPRESS) – Roma, 9 MAG – Emirates e MSC Crociere hanno rinnovato la loro partnership per altre due stagioni, consolidando la posizione di Dubai come importante centro crocieristico. Annunciato all’ ...