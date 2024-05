LIVE Arnaldi-Mayot 3-6 - 7- - 1 -3, ATP Roma 2024 in DIRETTA | ci ricasca l’azzurro! Break del francese nel 3° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Benecon la smorzata da posizione ravvicinata. 3-1 Quinto errore di dritto di. A sto giro non si salva. 40-A Altro dritto in rete. Altra palla. 40-40 SMORZATA VINCENTE. 30-40 Altro comodo dritto messo fuori. Palla. 30-30 Sta in campo la catenata di rovescio di. 15-30 Out un comodo dritto del ligure. 15-15 Pazzesco rovescio lungolinea vincente dopo il kick!! 0-15 In rete il dritto diagonale di. 2-1 Servizio vincente. 40-30 Aspetta la palla giusta per spingere, purtroppo il secondo dritto è lungo. 30-30 Prima vincente. 15-30 VINCENTE LA RISPOSTA DI DRITTO ...