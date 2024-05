SportMediaset | Pioli in pole per la panchina del Napoli - al 70% sarà lui il nuovo tecnico

(Di giovedì 9 maggio 2024) Secondonella cosa alladelavrebbe superato Gasperini nelle preferenze di De Laurentiis. Secondo quanto riportato da Carlo Landoni, giornalista di, la corsa per ladelper la stagione 2024/25 è ridotta a due nomi: Stefanoe Gian Piero Gasperini. Al momento, l’attuale allenatore del Milan sarebbe in vantaggio con il 70% di possibilità di sedere sulladel Maradona il prossimo anno.allenatore del: le ultimegode di un leggero favore da parte del presidente Aurelio De Laurentiis per diversi motivi: Ha l’esperienza giusta per una piazza calda come ...

L’anno del Napoli non è ancora finito, ma è come se lo fosse. Ora non resta che concentrarsi sul futuro e sulla delicata scelta del prossimo allenatore. I nomi sono sempre gli stessi: Pioli, Gasperini , Italiano con Conte sullo sfondo. Starebbero ...

BAYERN MONACO, PRENDE QUOTA L'IPOTESI FLICK PER LA PANCHINA - BAYERN MONACO, PRENDE QUOTA L'IPOTESI FLICK PER LA panchina - Archiviata la Champions League, in casa Bayern Monaco è tempo di focalizzarsi a pieno sulla prossima stagione. Il ds Eberl, a caccia del successore ...

Sportmediaset – Panchina Napoli, Pioli il preferito di ADL ma la società spinge per Gasperini. Le ultime - sportmediaset – panchina Napoli, Pioli il preferito di ADL ma la società spinge per Gasperini. Le ultime - Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini sono i principali favoriti per la panchina del Napoli, con il primo favorito sul secondo. Lo riporta sportmediaset. In particolare, l’allenatore del Milan è il pre ...

Panchina Milan: congelata la pista Conceiçao, resista Fonseca. E spunta...Mister X - panchina Milan: congelata la pista Conceiçao, resista Fonseca. E spunta...Mister X - Così, quando la rosa dei sostituti di Stefano Pioli sulla panchina del Milan sembrava essersi ormai ridotta a Sergio Conceiçao (che oggi ha incontrato il presidente del Porto Villas Boas) e Paulo ...