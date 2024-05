Lo splendido film animato che sfidò la Disney

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 9 maggio 2024) È il 1982 quando una strana creatura approda al cinema. No, non è un inquietante replicante dalle sembianze umane da ritirare quanto prima dal pianeta Terra e nemmeno un tenero extraterrestre dagli occhi enormi pronto a telefonare casa col dito indice. Perché in quel fatidico 1982, assieme a Blade Runner e a E.T, arriva anche uncoraggioso e insolito, pronto a distruggere un testardo pregiudizio sull’animazione. Il suo nome è Brisby e il segreto di NIMH, esordio alla regia del visionario Don Bluth che con questa fiaba oscura lanciò la sua sfida alla. E lo fece con un grande affronto: usando dei topolini contro la casa del Topo. Perchè se laaveva spesso associato il linguaggioa uno smielato regno di dolcezza e miele, Bluth voleva ricordare a tutti che l’animazione non era un genere, ma un ...