Giubileo -Papa chiede amnistia a governi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 9 maggio 2024) 19.35 Nell'anno del2025 ilaidi dare speranza ai detenuti, con "forme dio condono della pena". Così nella Bolla di Indizione del"Spes non confundit" (La Speranza non delude).I credenti chiedano inoltre l'abolizione della pena di morte ovunque. "Tacciano le armi, smettano di portare distruzione e morte.Con il denaro usato per le armi si costituisca un Fondo per eliminare la fame e si condonino i debiti dei Paesi poveri".L'apertura della Porta Santa il 24 dicembre 2024.