Gli italiani in campo agli Internazionali d’Italia a Roma venerdì 10 maggio | orari - programm - dove vederli in tv

(Di giovedì 9 maggio 2024) Saranno davvero numerosi gli impegni dei giocatorial Foro Italico didomani per gli2024. Ila prevede una ricchissima presenza azzurra: andiamo a comprendere con ordine le principali questioni all’ordine del giorno. Si parte da Lorenzo Musetti, che apre ilCentrale contro il francese Terence Atmane, e si chiude con Jasmine Paolini ancora sul Centrale, del quale le saranno date le chiavi da Novak Djokovic. In mezzo, doppi a parte, un importante novero di confronti: dalla nuova sfida di Luciano Darderi all’argentino Mariano Navone si va avanti con le sfide complicate per Francesco Passaro e Matteo Gigante, come anche per Flavio Cobolli. Tra le donne, tenteranno di ribaltare il pronostico tanto Elisabetta Cocciaretto quanto Sara ...

Dopo una giornata intensa come quella di ieri, che ha visto ben 11 italiani scendere in campo per i rispettivi turni di qualificazione, oggi si prosegue con la seconda tornata. Al maschile si prepara a scendere in campo il solo Francesco Passaro, ...

In attesa di Djokovic e degli altri “big” della competizione, gli Internazionali d’Italia di tennis a Roma accolgono gli italiani pronti a continuare – e a debuttare – in uno dei tornei più importanti e storici della stagione sulla terra rossa. ...

Saranno dodici, equamente distribuiti tra uomini e donne, gli italiani in campo domani, mercoledì 8 maggio, agli Internazionali d’Italia 2024 di tennis: in 4 giocheranno sul Centrale, in 5 sulla Grand Stand Arena, in 2 sul Pietrangeli, ed uno sul ...

Gli italiani in campo agli Internazionali d’Italia a Roma venerdì 10 maggio: orari, programma, dove vederli in tv - Gli italiani in campo agli internazionali d’Italia a Roma venerdì 10 maggio: orari, programma, dove vederli in tv - Saranno davvero numerosi gli impegni dei giocatori italiani al Foro Italico di Roma domani per gli internazionali d'Italia 2024. Il programma prevede una ...

Editoria: salone internazionale del libro di Torino. Portas, la cultura ponte ideale per accompagnare la Sardegna nell'Italia e nel mondo - Editoria: salone internazionale del libro di Torino. Portas, la cultura ponte ideale per accompagnare la Sardegna nell'Italia e nel mondo - Cagliari, 9 maggio 2024 - Al Lingotto Fiere di Torino si è aperta stamane la XXXVI edizione del Salone Internazionale del Libro. La Regione Sardegna è presente con un suo stand di 120 mq, nel quale so ...

Tennis, semifinali Torneo Internazionale U18 "Città di Prato" - Tennis, semifinali Torneo Internazionale U18 "Città di Prato" - Siamo giunti alle semifinali (inizio alle 11 ) del 40° Torneo Internazionale Under 18 “Città di Prato” che vedrà nel maschile una sfida Italia-Spagna nei ...