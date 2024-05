Come sta il poliziotto accoltellato a Milano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il vice ispettore capo Christian Di Martino si è trovato a fronteggiare un’aggressione violenta che ha rischiato di costargli la vita. Questo atto di violenza inaudita si è consumato alla stazione di Lambrate, dove un individuo, proveniente dal Marocco e non in regola con i permessi di soggiorno, lo ha colpito con tre fendenti alla schiena con un coltello di 20 centimetri di lama. Durante il servizio, nella notte che separa il 7 dall’8 maggio, Di Martino è intervenuto per fermare l’aggressore, il quale, in preda a uno stato di agitazione, stava lanciando pietre contro i treni in stazione. L’agente ha utilizzato il taser, che però a causa del giubbotto indossato dall’immigrato, non ha sortito gli effetti sperati. Mentre cercava di fermarlo a terra, l’uomo ha aggredito il vice ispettore, infierendo con un coltello da venti centimetri e colpendolo tre volte, di cui due ferite profonde ...

