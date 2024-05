Mountain bike - Europei | Braidot di bronzo nello short track

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 9 maggio 2024) Glidia Cheile Gradistei in Romania si aprono con una medaglia diper la spedizione italiana. La conquista Luca, terzoélite, alle spalle del danese Andreassen e del tedesco Schelb. Vicina alla medaglia anche Giada Specia tra le donne élite, rimasta agganciata alla Prevot e Pieterse fino a due giri dalla fine, per poi scivolare lentamente indietro e chiudere in sesta posizione. Ottava Greta Seiwald. Nelle classifiche U23, Elian Paccagnella è sesto (successo del britannico Blackmore) e Lucia Bramati ottava (prima la tedesca Bohm). Nella mattina hanno corso le categorie giovanili: da segnalare il nono posto dello junior primo anno Elia Rial. Tra le donne junior 18esimo posto per Giulia Rinaldoni, ...