Vela - Europei 470 | vento troppo leggero a Canne - rimandato l’inizio della flotta Gold

(Di giovedì 9 maggio 2024) Nulla di fatto nella terza giornata dei CampionatiOpen 2024 del doppio misto 470, classe velica inserita nel programma dei prossimi Giochi Olimpici di Parigi. Quest’oggi, nella baia dis (Francia), le condizioni meteo hanno costretto il comitato organizzatore ad annullare di fatto tutte le prove in programma rimandando a domani il viaFleet. Dopo vari tentativi per provare a far disputare almeno una regata, ci si è dovuti arrendere alsospendendo la competizione odierna. Classifica cortissima e tutto ancora in bilico dunque dopo le prime cinque prove di qualifica, con l’Italia che sogna un posto sul podio in primis con Elena Berta/Bruno Festo (secondi a -3 dalla Spagna capolista) ma anche con Giacomo Ferrari/Alessandra ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Startlist e ordini di rotazione – La presentazione della gara – La formazione dell’Italia per la finale Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale a squadre degli Europei 2024 di Ginnastica ...

Salgono di colpi Elena Berta e Bruno Festo al termine della seconda giornata dei Campionati Europei 2024 di Vela , specialità 470, in scena questa settimana in Costa Azzurra, precisamente a Cannes. L’equipaggio azzurro, ottavo dopo la prima ...

Aereo Lufthansa per Chicago, odore elettrico nella cabina del Boeing 747, si torna indietro - Aereo Lufthansa per Chicago, odore elettrico nella cabina del Boeing 747, si torna indietro - Un aereo della Lufthansa ha dovuto effettuare una virata sull’Atlantico a causa di un’emergenza: c’era “odore elettrico” in cabina. Ore di ansia per 320 passeggeri e 19 membri dell’equipaggio a bordo ...

Verso le Europee, Elly Schlein va allo Zen a caccia di voti: e il tour prosegue a Castelvetrano - Verso le Europee, Elly Schlein va allo Zen a caccia di voti: e il tour prosegue a Castelvetrano - In programma la visita a una famiglia residente in via Rocky Marciano. Nel pomeriggio andrà a vedere il murale in ricordo del piccolo Giuseppe Di Matteo ...

Europa League: Bayer-Roma, i bookmaker non credono nella rimonta. A bassa quota la qualificazione tedesca - Europa League: Bayer-Roma, i bookmaker non credono nella rimonta. A bassa quota la qualificazione tedesca - Dopo la pesante sconfitta interna dello Stadio Olimpico per 0-2, la Roma è a caccia di una rimonta che avrebbe il sapore dell`impresa, in casa del Bayer Leverkusen.