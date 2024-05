(Di giovedì 9 maggio 2024)si è pentito di non aver preso laper lain tempo peri suoi stunt in, stasera su Italia 1 alle 21:25.non è solo un nerd amante dei videogame, ma anche un appassionato diciclette e avrebbe voluto tanto emulare Tom Cruise sul set di, girando personalmente i propri stunt, ma non gli è stato permesso perché non aveva laper la. Secondo quanto riferito,e i suoi baffi erano entusiasti all'idea di eseguire alcune delle acrobazie presenti nel film, il divo ...

Mission: Impossible - Fallout, Henry Cavill non ha potuto girare l'acrobazia in moto: "Non avevo la patente" - Mission: Impossible - Fallout, henry cavill non ha potuto girare l'acrobazia in moto: "Non avevo la patente" - henry cavill si è pentito di non aver preso la patente per la moto in tempo per girare i suoi stunt in Mission: Impossible - Fallout, stasera su Italia 1 alle 21:25.

The Witcher 4, primo sguardo al nuovo Geralt di Rivia dal set Netflix - The Witcher 4, primo sguardo al nuovo Geralt di Rivia dal set Netflix - Una prima foto dal set della quarta stagione ci mostra il look del nuovo Geralt di Rivia, che questa volta sarà interpretato da Liam Hemsworth.

Cosa aspettarsi dal Superman di David Corenswet e James Gunn tra indizi, rumor e fatti oggettivi - Cosa aspettarsi dal Superman di David Corenswet e James Gunn tra indizi, rumor e fatti oggettivi - Il nuovo Superman, il personaggio, si è rivelato al mondo deciso a farci capire di che pasta è fatto. Del nuovo Superman, il film di cui è protagonista, invece, si sa davvero poco. Entrambi, comunque, ...