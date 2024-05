Fallout 76 - alcuni fan nuclearizzano la base di Phil Spencer dopo la chiusura dei team

(Di giovedì 9 maggio 2024) In queste ore si sta parlando a più riprese delladidi sviluppo da parte di Xbox, congiocatori che hanno deciso di manifestare tutto il proprio dissenso bombardando ladiall’interno di76. PlayStationLifeStyle ha prontamente riportato che in seguito alladi Tango Gameworks, Arkane Austin ed altridi sviluppo,giocatori hanno deciso di attaccare con una bomba atomica il campo del Presidente di Xbox. Nello specifico l’utente di X, Sam Snydes, ha condiviso per la prima volta l’immagine dell’accampamento distrutto diin76, con i giocatori che hanno inoltre fatto prontamente i ...

Mission: Impossible - Fallout, Henry Cavill non ha potuto girare l'acrobazia in moto: "Non avevo la patente" - Mission: Impossible - fallout, Henry Cavill non ha potuto girare l'acrobazia in moto: "Non avevo la patente" - Henry Cavill si è pentito di non aver preso la patente per la moto in tempo per girare i suoi stunt in Mission: Impossible - fallout, stasera su Italia 1 alle 21:25.

Phil Spencer chiude gli studi, i fan si vendicano bombardandolo in Fallout 76 - Phil Spencer chiude gli studi, i fan si vendicano bombardandolo in fallout 76 - Che non siano settimane facili per Xbox è un dato di fatto, con notizie che sono piovute dal cielo sconvolgendo la community e l'industria tutta. Le chiusure di alcuni studi Bethesda non sono… Leggi ...

Fallout: cosa aspettarsi e cosa vogliamo dalla stagione 2 di Prime Video - fallout: cosa aspettarsi e cosa vogliamo dalla stagione 2 di Prime Video - Wagner, co-showrunner, ha detto esplicitamente che alcuni elementi chiave del franchise di fallout sono stati intenzionalmente tenuti fuori in vista delle stagioni future. "Volevamo avere i Deathclaw, ...