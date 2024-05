LIVE Italia-Montenegro - Qualificazioni Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via della gara d’andata

(Di giovedì 9 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.49 Al primo turno di questeail’ha messo a segno un capolavoro con una favolosa rimonta ai danniTurchia. Dopo aver perso l’andata di 9 lunghezze, gli azzurri hanno sfruttato il tifo a favore vincendo il ritorno con 10 punti di vantaggio. 19.46 Il sogno iridatonazionalena diriparte da Conversano. Gli azzurri tornano in campo dopo la convincente vittoria contro il Belgio, contro cui glini si sono imposti sia all’andata che al ritorno. 19.43 Tra poco meno di vential Pala San Giacomo di Conversano, Puglia, inizierà la...

Italia-Montenegro : primo atto del terzo e ultimo turno delle Qualificazioni ai Mondiali 2025 maschili di Pallamano . Gli azzurri , dopo aver eliminato la Turchia in rimonta e il Belgio dominandolo si giocano il tutto per tutto contro i balcanici, in ...

Europei atletica 2024, anche l'ucraina Mahuchikh in gara a Roma - Europei atletica 2024, anche l'ucraina Mahuchikh in gara a Roma - Se Gianmarco Tamberi è il re, Yaroslava Mahuchikh è la regina d’Europa del salto in alto. È ufficiale la presenza dell’ucraina agli Europei di atletica leggera ...

Passaro show: prima vittoria in un 1000! Napolitano, Cocciaretto ed Errani ok - Passaro show: prima vittoria in un 1000! Napolitano, Cocciaretto ed Errani ok - Il 23enne perugino ha sconfitto il francese Rinderknech, il 29enne biellese l'americano Wolf. Le azzurre si sono imposte rispettivamente contro la Zarazua e la Anisimova ...

tennis, Internazionali: Passaro al 2° turno - tennis, Internazionali: Passaro al 2° turno - Francesco Passaro si e' qualificato per il secondo turno degli Internazionali BNL d'Italia. Il 23enne di Perugia (n.240 ATP) dopo aver superato ...