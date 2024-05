Carta d’identità elettronica – Anche i Municipi XI e XV aderiscono all’Open day annunciato per il prossimo fine settimana

(Di giovedì 9 maggio 2024) Oltre aiII, VI, VII e VIII, sabato 11 maggiogli uffici anagrafici deiXI e XVDay dedicato allad’identità elettronica. Nelo XI la sede di Via Portuense 579 sarà aperta dalle ore 8.00 alle ore 16.00, nelo XV le sedi di Via Enrico Bassano 10 e Via Flaminia 872 dalle ore 8.30 alle ore 16.00. Si ricorda inoltre che gli ex PIT di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune saranno operativi sabato 11 maggio 8.30-16.30 e domenica 12 maggio 8.30-12.30, il punto di rilascio di Via Petroselli 52 sabato 11 maggio 8.30-16.30. Come al solito, per poter richiedere lad’identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, ...

Un nuovo aggiornamento delle carte Unicredit porterà in Italia , entro la fine del 2024, carte di debito, credito e prepagate anche per non vedenti . Lo ha annunciato lo stesso Gruppo che, svelando l’arrivo di Mastercard Touch Card in partnership ...

Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 2024 /26: si è in attesa dell'Ordinanza e dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito con le date utili per la presentazione della domanda. Alcune indicazioni per chi accede per la ...

Concessioni balneari, ora gli ambientalisti chiedono più spiagge libere - Concessioni balneari, ora gli ambientalisti chiedono più spiagge libere - Otto associazioni ambientaliste hanno scritto a enti locali e nazionali e alle procure abruzzesi per chiedere con forza che la vicenda delle concessioni balneari ormai da considerarsi decadute evolva ...

Il 24enne della Movistar batte in volata il francese e Plapp, nessun problema per lo sloveno - Il 24enne della Movistar batte in volata il francese e Plapp, nessun problema per lo sloveno - Per il secondo giorno di fila arriva la fuga al Giro d’Italia e a Rapolano Terme, nel Senese, al termine della spettacolare tappa degli sterrati, vince lo spagnolo Pelayo Sanchez (Movistar), che batte ...

La cena elettorale, in 600 a villa Lo Zerbino per Toti - La cena elettorale, in 600 a villa Lo Zerbino per Toti - C'era l'imprenditoria, la politica, il mondo della comunicazione alle cene di autofinanziamento che il governatore Giovanni Toti ha tenuto fino a quest'anno a Villa dello Zerbino, nobile dimora con gi ...