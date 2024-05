Toti non risponderà al gip Dobbiamo leggere bene gli atti Dimissioni? Prima un confronto con la maggioranza

(Di giovedì 9 maggio 2024) Genova, 9 maggio 2024 – L’interrogatorio di garanzia di Giovanniè fissato per domani, ma si sa già che il governatore ligure – sospeso dalla carica dopo l’arresto (ai domiciliari) per corruzione – nonalle domande del Gip. "Preferisco non anticipare la scelta, ma mi sembra abbastanza conseguente e logica nella misura in cui abbiamo un fascicolo enorme da approfondire e l'abbiamo nelle nostre mani solo da ieri – dice Stefano Savi in un video diffuso dallo staff del governatore –.di prendere posizioni o dare spiegazioniapprofondire la lettura degliper capire su che cosa, dove e come fornire spiegazioni”. E’ la stessa linea adottata da Paolo Emilio Signorini, l’ex presidente dell’Autorità portuale di Genova, in carcere nella maxi inchiesta che coinvolge almeno 25 ...

