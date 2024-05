Proteina sangue albumina predice rischio cancro e infarto in 'over 65' - Proteina sangue albumina predice rischio cancro e infarto in 'over 65' - La ricerca, condotta sulla base dei dati raccolti dallo studio epidemiologico Moli-sani (dal marzo 2005 su 25.000 residenti in Molise, per conoscere i fattori ambientali e genetici alla base delle ...

I pazienti curati da medici donna vivono più a lungo: lo studio - I pazienti curati da medici donna vivono più a lungo: lo studio - Maggiori probabilità di guarire per le persone curate da medici donna piuttosto che da uomini: cosa dicono i dati ...

Ricerca, 1 studio clinico su 4 non disponibile in registri pubblici - ricerca, 1 studio clinico su 4 non disponibile in registri pubblici - Roma, 9 mag. (Adnkronos Salute) – La lunga strada che porta una terapia dal laboratorio ai pazienti è segnata da tante diverse tappe, tutte fondamentali. Tuttavia, una di queste viene molto spesso tra ...