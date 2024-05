50 anni dalla morte di Gennaro Cantiello - cerimonia di commemorazione domani nella città di Formicola

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 9 maggio 2024). Celebrazioni ufficiali per il 50esimoversario delladi, militare italiano nato anel 1938 e Brigadiere del Corpo degli Agenti di Custodia che rimase ucciso il 10 maggio 1974 durante una rivolta nel carcere di Alessandria. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Scirocco ha inteso promuovere unadidella figura e del sacrificio offerto dall’illustre cittadino caduto nell’adempimento del dovere, tanto da essere insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria, in programma per, venerdì 10 maggio, con diversi momenti solenni che coinvolgeranno l’intera cittadina capoluogo del Monte Maggiore. Molto fitto il programma delle ...