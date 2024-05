Interstellar torna al cinema! Ecco le date da segnare sul calendario per rivederlo

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 9 maggio 2024) A dieci anni dalla sua uscita nelle saletografiche,tornerà al. E’ quanto rivelato da Variety, che precisa anche la data di uscita il prossimo 27 settembre. Il capolavoro di Nolan, con protagonisti Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain e Michael Caine, in occasione del suo ritorno in sala, sarà proiettato in formato Imax, sia in digitale che in pellicola 70 mm, proprio come è accaduto per il recente Oppenheimer, l’ultima opera del regista inglese, vincitore di sette premi Oscar, compreso quello come miglior film. McConaughey e Hathaway in, fonte: Warner BrosPer quanto riguarda l’uscita italiana, Warner Bros e Paramount (distributori per l’Italia) non hanno ancora confermato ufficialmente, ma è molto probabile che anche il nostro paese potrà riammirare questa opera ...