Europee 2024, accolto ricorso Santoro: sua lista presente in tutta Italia - Europee 2024, accolto ricorso Santoro: sua lista presente in tutta Italia - Il Tar "ha accolto il nostro ricorso" ammettendo la lista 'Pace terra e dignità' anche al Nord-ovest, "saremo quindi presenti in tutte le circoscrizioni". Lo dice all'Adnkronos Michele Santoro.

Riammessa la lista di Michele Santoro in tutte le circoscrizioni per le elezioni europee - Riammessa la lista di Michele Santoro in tutte le circoscrizioni per le elezioni europee - Dopo una prima esclusione decisa dalla corte d'Appello di Milano, il Tar ha accolto il ricorso presentato dalla lista “Pace Terra e Dignità” di Michele Santoro. Il simbolo sarà presente non solo nel ...